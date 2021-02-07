 

Слова Симоньян о маленьких пенсиях в РФ исказили

07.02.2021, 20:50, Новости дня
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СМИ неверно подали информацию о выступлении главного редактора RT Маргариты Симоньян на тему пенсионного обеспечения россиян в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее ряд СМИ, комментируя слова Маргариты Симоньян, подали новость в том ключе, будто она осудила тех россиян, которые жалуются на низкие пенсии, что не соответствует действительности. В действительности главный редактор RT обратила внимание на крайне низкий уровень жизни россиян, в том числе пенсионеров, в 1990-е годы и отметила рост пенсий по сравнению с прошлыми годами.

«Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 1999 году. Это же объективный факт. Когда сейчас говорят, что пенсии маленькие…пенсии маленькие, конечно, но они гораздо больше. Несопоставимо, на порядок больше, чем они были. Они растут и будут расти», – сообщила Симоньян в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».



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