Байден решил отказаться от политики Трампа в отношении Китая

07.02.2021, 20:50, Новости дня

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Соединенные Штаты не будут продолжать политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая, предпочтя не конфликтовать, а конкурировать, сообщил президент США Джозеф Байден телеканалу CBS.

«Нам не нужно, чтобы у нас был конфликт, но будет сильная конкуренция. И я не буду делать это так, как Трамп, и он (председатель КНР Си Цзиньпин) это знает, потому что он тоже посылал сигналы. Мы собираемся сконцентрироваться на международных правилах игры», – передает слова Байдена РИА «Новости».

В январе новый госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал отношения с Китаем «самыми важными в мире». До этого Китай заявлял о готовности сотрудничать с администрацией Байдена.

Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В сентябре США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

В 2019 году Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.