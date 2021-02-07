Пособников банды Бютукаева задержали в Чечне

07.02.2021, 20:50, Новости дня

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В Чеченской республике задержаны двое пособников бандформирования Аслана Бютукаева, уничтоженной в январе, сообщил министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Задержанные Исмаил Исаев и Саляхьа Магомадов дали признательные показания, рассказав о пособничестве террористу Рустаму Борчишвили, входившего в группировку Бютукаева. После проведения следственных действий они будут отправлены в ИВС ОМВД РФ по Урус-Мартановскому району, передает РИА «Новости».

Как рассказал Дудаев, задержанные подозреваются в совершении преступления по ч.2, ст. 208 УК РФ («Пособничество членам НВФ), решается вопрос о возбуждении в их отношении уголовного дела и задержания на двое суток. Министр подчеркнул, что «дальнейшие попытки раскачивания этой темы бессмысленны и тщетны».

В конце января глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Путин в ходе телефонного разговора поздравил Кадырова и других участников операции. В Кремле сообщили, что все участники этой операции будут представлены к государственным наградам.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате спецоперации в Чеченской Республике ликвидированы пять бандитов. В НАК уточнили, что уничтоженный бандглаварь Аслан Бютукаев был причастен к теракту в Домодедово в 2011 году.