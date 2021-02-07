Ученые определили факторы, влияющие на частоту интимных отношений

07.02.2021, 20:28, Разное

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Учёные из Университета штата Флорида (США) определили факторы, влияющие на частоту интимных отношений в парах. Отзывчивость, открытость и доброжелательность являются ключевыми и помогают сохранить страсть.

В эксперименте принимали участие 278 молодожёнов. Всех попросили составить психологический портрет своего партнёра. Также участников попросили сделать акцент на его отзывчивости, раздражительности, открытости, доброжелательности и нервозности. В течение двух недель необходимо было записывать количество половых актов и оценивать интимную близость по шкале от 1 до 7. Это помогло получить наиболее подробную статистику о том, что именно влияет на удовлетворённость пары и как от тех или иных состояний зависит качество секса. В итоге оказалось, что молодожёны в среднем вступают в интимную связь три раза в неделю, а самыми основными качествами являются открытость, отзывчивость и доброжелательность у девушки. Как правило от этих качеств в мужчине частота секса не зависела.

На удовлетворённость от интимной близости у партнёров очень сильно влиял характер избранника и его состояние в данный момент. Раздражительность снижала качество секса, а открытость и отзывчивость напротив, существенно увеличивали общую удовлетворённость. Именно эти качества учёные и психологи посчитали ключевыми для сохранения удовольствия от секса с партнёром даже через многие годы.

Источник: med-heal.ru