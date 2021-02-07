Ученые рассказали о неожиданной пользе медленного “толстения” для человека

07.02.2021, 20:28, Разное

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Международный коллектив ученых провел исследование, в ходе которого изучил зависимость продолжительности жизни людей от динамики изменения массы их тела. Выяснилось, что способность человека медленно толстеть с годами способствует увеличению срока жизненного пути.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет штата Огайо, Мичиганский университет (оба – США) и Институт демографии Общества Макса Планка (Германия) провели анализ историй болезни большой группы людей, в которую вошли более 4500 взрослых и более 3700 их детей. Общий временной период медицинской информации превысил полвека и охватывал 1948-2014 годы. При этом анализ оценивал сразу два поколения, возраст представителей которых составлял от 31 года до 80 лет. Основным критерием оценки при этом служил индекс массы тела, позволяющий, к слову отличать наличие обычного избыточного веса от ожирения, являющегося уже серьезным заболеванием. Целью же исследования было выявление корреляции продолжительности жизни людей с динамикой изменения веса во времени. В итоге результат анализа показал, что дольше всех жили индивидуумы, становившиеся взрослыми с нормальной массой тела, но к старости набирали некоторый избыточный вес, не доходящий, однако, до стадии ожирения.

Примечательно, что “вторыми” по продолжительности жизни оказались исследуемые, сохранявшие нормальный вес на протяжении всего жизненного пути, а за ними по упомянутому показателю расположились их “визави” со небольшими стабильными отклонениями от “нормального” ИМТ: имеющие всю жизнь постоянный избыточный вес, или, напротив, сохранявшие нормальную массу тела на нижней границе нормы – то есть худые, но без патологии. Несколько меньше представителей вышеупомянутой категории населения жили люди, начинающие взрослую жизнь с наличием избыточного веса, но похудевшие к старости. И, наконец, наибольшие проблемы с продолжительностью жизни испытывали те, кто достиг показателей ожирения уже к 31 году, в дальнейшем только усугубляли недуг. Отмечается, что при анализе эксперты учли большое количество разных сопутствующих факторов, способных повлиять на жизненный срок, в виде пола, социального статуса, наличия вредных привычек и т.д.

Резюмируя итоги исследования, исследователи информировали, что пока не способны подробно обосновать механизм такой динамики. Однако результаты научной работы однозначно подтверждают более ранние наблюдения этой же исследовательской группы. В частности, еще в 2013 году специалистами было выявлено, что наличие к полувековому возрасту у человека небольшого лишнего веса может практически гарантировать ему почти два десятка лет жизни, при условии, разумеется, отсутствия дальнейших предпосылок к ожирению. Результаты исследования были опубликованы в зарубежном издании Annals of Epidemiology.

Источник: www.nkj.ru