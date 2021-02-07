 

Apple обвинили в краже технологий для камеры iPhone

07.02.2021, 20:28, Разное
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Американскую компанию Apple обвинили в краже технологий для камеры iPhone. Пока купертиновцы не предприняли никаких мер для устранения факта нарушения.
Компания Apple должна будет ответить в суде за предположение нарушение патентов, касающихся технологий камеры и сканера распознавания лица. Соответствующий риск в отношении американского разработчика уже подан в один из судов штата Техас.

В документах говорится, что всего произошли нарушения по пяти патентам. Они относятся к технологиям, которые помогают юзерам осуществлять взаимоотношение с iPhone, в том числе затрагивают разблокировкудевайсов. В качестве истца выступает компания Gesture Technology Partners, основанная в 2013 году неким доктором Тимоти Прайором.

В документах упоминается также функция распознавания лиц на снимках, Smart HDR, стабилизация изображения. Существует информация, что доктор Прайор и компания Apple ранее имели общие дела. Владелец интеллектуальной собственности уже связался с купертиновцами по вопросам лицензирования, но пока вопрос не решен.

Источник: www.ixbt.com



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