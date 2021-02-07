«Яблочная» компания запатентовала износостойкий зарядный кабель

07.02.2021, 20:26, Новости дня

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Американская компания Apple наконец-то обратила внимание на непрочность кабелей для своих зарядных устройств. В сети можно найти огромное количество жалоб на то, что они изнашиваются очень быстро даже при относительно бережном к ним отношении. Часто провод даже переламывается в местах изгиба, что не позволяет использовать его в дальнейшем.

Однако с данной проблемой производитель действительно решил бороться. Как стало известно из компетентных источников, Apple оформил патент на износостойкий зарядный кабель. Значит ли это, что он теперь прослужит не год-два, а даже дольше, чем гаджет, с которым был куплен?

Как пояснили специалисты, в кабеле применена технология так называемой переменной жесткости. Трещины в проводе должны появляться значительно позже, утверждает разработчик.