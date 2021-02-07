 

В системе Starlink появится услуга для малоимущих

07.02.2021, 20:26, Новости дня
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В сети появились данные о некоем принятом в компании Starlink документе, которые предполагает развертывание в будущем очень дешевой спутниковой телефонной связи. Эксперты полагают, что Илон Маск решил позаботиться о малообеспеченных жителях Земли, которые в силу своей низкой платежеспособности вынуждены использовать слишком уж «обрезанные» пакеты мобильных операторов.

Судя по тексту документа, люди смогут получать голосовую связь, не имея даже энергоснабжения. Также эксперты напоминают, что такие действия Илона маска соответствуют правительственной программе Lifeline, которая ставит аналогичные цели.

Напомним, что недавно компания Starlink подала заявку на получение статуса правомочного оператора связи, что сулит ей многомиллионное финансирование из казны США.



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