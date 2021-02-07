Мнение: В шаге от концлагерей

07.02.2021, 20:24, Разное

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В шаге от концлагерей

История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Я не уверен, что, произнося данное изречение, выдающийся российский историк Василий Осипович Ключевский имел в виду именно Украину. Но что-то мне подсказывает, что уже в ближайшем будущем Украине придется жестоко заплатить за давно забытые уроки истории.

Еще в ноябре прошедшего года Кабинет министров Украины предложил Верховной раде разрешить принудительное отселение в определенные места граждан России, находящихся на территории страны. Разумеется, данная крайняя мера была необходима «для обеспечения национальной безопасности». Предлагаемый законопроект определял полномочия и задачи государственных органов по обращению с военнопленными и интернированными лицами в особый период в соответствии с требованиями Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним.

«Под интернированными лицами следует понимать лиц, подвергнутых интернированию (принудительному поселению в определенных местах граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, находящихся на территории Украины, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности Украины)», – указано в тексте документа.

Не буду расписывать детали этого откровенно фашистского нормативного акта, разъясняя, кто за что будет отвечать и как граждан России будут выявлять и доставлять в «определённые места». Смысл даже не в разборе содержания этого документа, а в реакции на него украинского социума и международного сообщества. Скажу вам сразу – законопроект широко не обсуждался, так как большая часть украинского общества так и не поняла, что это за «особый период», в который можно отлавливать граждан России, сажать их в поезда и отправлять в «определенные места», имеют в виду родные законотворцы. Но, несмотря на невнимание украинцев к данной законодательной инициативе, законопроект все же отправили на проверку в Евроинтеграционный комитет Верховной рады. Разумеется, ведь Украина – «демократическое государство, ставящее во главу угла нормы международного права».

И вот, вчера, 5 февраля 2021 года, данный коллегиальный орган обнародовал свое решение. "Комитет признал проект закона №4327 об упорядочении вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", – гласит сообщение, распространенное информационным управлением Верховной рады.

Чтобы вы понимали природу моего интереса к данному законопроекту, являющемуся частью внутренней политики «независимого государства», поясню, что речь идет именно о создании концентрационных лагерей. Лагерей не только для военнопленных, но и для интернированных лиц. То есть для мирных людей, которые, проживая на Украине, имеют российское гражданство и представляют «потенциальную угрозу для национальной безопасности». Законопроект настолько циничен, что в нем прописаны даже мельчайшие детали – кто будет отслеживать «иностранцев», кто будет их задерживать, грузить в транспорт и сопровождать к местам временного размещения.

Самое мерзкое в этом нормативном акте – даже не то, что он прописывает четкий алгоритм помещения людей в концентрационные лагеря. Самое мерзкое в нем то, что из-за хитрых формулировок он может начать работать сразу после вступления в законную силу, так как само понятие «особые условия» расписано в нем совершенно не конкретно. Для того, чтобы граждан России грузили в поезда и отправляли в «определенные места», нужно всего лишь, чтобы правительство Украины пришло к выводу о том, что наша страна угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины.

Учитывая тот факт, что Украина «воюет» с Россией на Донбассе уже шесть лет, можно прийти к выводу, что «особые условия» уже давно наступили, и официальному Киеву нужна лишь бумага, которая позволит изолировать граждан России от аборигенов, граждан «европейской» Украины. Я даже не буду говорить о том, что после принятия данного нормативного акта, который «не противоречит праву ЕС», Россия может направить ответные меры на тех граждан Украины, которые проживают на территории нашей страны. Думаю, что подобная «обраточка» исключена. Мне просто хотелось обсудить «право ЕС», в которое абсолютно нормально вписывается создание концентрационных лагерей для граждан другого государства. Неужели это на самом деле так?

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/v-shage-ot-kontslagerey/ – цинк

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