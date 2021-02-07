 

Назначение Маркаровой послом Украины в США находится на финальном этапе – Кулеба

07.02.2021, 20:22, Новости дня
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Процесс назначения экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США находится на финальной стадии. Об этом 7 февраля “Радіо Свобода” заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, назначение посла является длительным процессом, на который уходит в среднем шесть месяцев после “появления фамилии” кандидата.

“По-моему, в начале декабря [2020 года] мы запустили процесс относительно Маркаровой. Сейчас начало февраля [2021 года], а мы уже на стадии выхода указа президента [США Джо Байдена]. То есть это финальный шаг. Затем она получает американские визы и уезжает. Поэтому здесь все развивается нормально”, – рассказал Кулеба.

Кулеба отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы как можно быстрее в страну приехал посол США.

“Абсолютно доволен тем, как госпожа [временный поверенный в делах Кристина] Квин поддерживает высокую динамику диалога между Украиной и США. Она действительно молодец. Но посол – это посол”, – подчеркнул Кулеба.

18 января замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявлял, что Маркарова будет назначена послом Украины в США после инаугурации Байдена.

20 ноября 2020 года Кулеба сообщил, что процедура назначения Маркаровой на пост посла Украины в США началась. 30 декабря замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил о получении агремана на назначение от США.

Маркарова получила степень магистра экологии в Киево-Могилянской академии и степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (США). В конце 1990-х – начале 2000-х она работала в инвестиционных компаниях в США, затем возглавляла инвестиционные компании в Украине.

В 2015 году Маркарова стала заместителем министра финансов Украины, а в 2018-м – возглавила министерство. Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. В марте 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука, после чего Маркарова вернулась в бизнес.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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