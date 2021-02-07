 

На каждый выстрел на Донбассе нужно отвечать выстрелом – Кравчук

07.02.2021, 20:22, Новости дня
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Украине следует отвечать зеркально на действия оккупантов Донбасса. Такое мнение первый президент страны, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук выразил 7 февраля в эфире телеканала “Украина 24”.

“Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение. Я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом”, – сказал он.

По словам экс-президента, “не надо выдумывать, что это провокация или не провокация”.

“Выстрел есть выстрел. Если они стреляют – отвечать должны так же. Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит?” – задает вопрос Кравчук.

Он считает, что реакция должна быть жесткой.

“Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки – это признак нашей слабости”, – заявил экс-президент.

6 февраля на Донбассе в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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