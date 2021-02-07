 

Мнение: Садистские санкции

07.02.2021, 20:12, Разное
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Лидер крупнейшей в Европарламенте фракции христианских демократов Манфред Вебер призвал ужесточить санкции против России. Предложение немецкого политика какое-то совсем садистское, без христианского гуманизма.

Дословно: «Находящиеся на рассмотрении санкции против России должны быть задействованы. Денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля в Евросоюзе должны быть перекрыты, а их счета заморожены».

Манфред Вебер, похоже, начитался новостей об итогах визита в Москву верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля вот и предложил заморозить счета всех «сторонников властных структур Кремля». Потому как итоги этого визита в Европе считают катастрофическими (подробности можно почитать здесь).

В общем, похоже, что будут новые санкции от ЕС. И неужели они будут такими садистскими, как предлагает Манфред Вебер?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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