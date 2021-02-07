 

Мнение: А вот КОГО бы они обвиняли, если бы не было русских?

07.02.2021, 19:58, Разное
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Прочёл в интернете, что племя БАНДЕРлогов обвиняет Москву в перебоях с электричеством в Цеевропе. И вот мне стало интересно – во-первых, как именно “кляти москали” в данном случае вредят потомкам древнейшей и величайшей цивилизации на земле, посылают диверсантов тайком перерезать провода, что ли? И КОГО бы копатели Чёрного моря обвиняли, если бы вдруг русских и России (представим на минуточку) таки не стало? Трампа небось? Ведь всегда же легче обвинять кого-то со стороны, чем самих себя в том, что доскакались, верно?
А потом меня спрашивают, почему я не возвращаюсь в Одессу. Ну, пока она не присоединилась к России по примеру Крыма, а относится к стране победившей бандерЛОЖНОЙ идиотологии… тьфу, идеологии, НОРМАЛЬНОМУ человеку, имхо, там делать нечего!

Источник: Достало



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