Байден назвал условие для снятия санкций с Ирана

07.02.2021, 19:56, Новости дня

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Соединенные Штаты не будут снимать санкции с Ирана до тех пор, пока тот не прекратит обогащать уран, сообщил президент США Джозеф Байден телеканалу CBS.

«Нет», – передает комментарий Байдена РИА «Новости».

Как подчеркнул американский лидер, только после выполнения условий Вашингтона США готовы сесть за стол переговоров.

Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.