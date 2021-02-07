 

Россиянин Головин оформил хет-трик за «Монако» в чемпионате Франции

07.02.2021, 19:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский футболист Александр Головин забил три мяча в матче 24 тура французской Лиги 1 против «Нима». В этом матче полузащитник играл на позиции крайнего нападающего.

Головин открыл счет на третьей минуте матча, спустя девять минут оформил дубль, а во втором тайме забил свой третий гол в игре. Кроме того, житель России отметился в матче голевым пасом, передает Sports.ru.

«Монако» одержал победу со счетом 4:3. Головин в этом сезоне в девяти играх чемпионата Франции забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.

Полузащитник перешел в «Монако» в августе 2018 года за 30 млн евро. Спустя год авторитетный футбольный портал Goal.com признал трансфер Головина провальным.

Три гола, решающая голевая и просто легендарный матч Головина

Вся красота от Сани с матча против «Нима» в одном видео. Скорее смотри pic.twitter.com/tHrfIPkYvW

— Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Японцев решили приучить не визжать на американских горках ради борьбы с COVID-19

25.12 / Израиль нанес ракетные удары по Сирии

24.08 / ФСБ задержала в Татарстане финансиста-вербовщика ИГ

24.08 / Пашаев пожаловался на невозможность допросить свидетеля защиты Ефремова

21.09 / Guardian – «дискриминация по территориальному признаку» — жители Мадрида протестуют против новых ограничений

25.01 / «Главкосмос» рассказал о планах запустить туристов на орбиту в 2022-2023 годах

14.01 / Нацгвардию США предупредили о бомбах перед инаугурацией Байдена

27.01 / Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето

24.07 / Администрация морских портов объявила тендер по подъему танкера Delfi в Одессе

13.07 / Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска