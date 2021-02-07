Россиянин Головин оформил хет-трик за «Монако» в чемпионате Франции

07.02.2021, 19:56, Новости дня

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Российский футболист Александр Головин забил три мяча в матче 24 тура французской Лиги 1 против «Нима». В этом матче полузащитник играл на позиции крайнего нападающего.

Головин открыл счет на третьей минуте матча, спустя девять минут оформил дубль, а во втором тайме забил свой третий гол в игре. Кроме того, житель России отметился в матче голевым пасом, передает Sports.ru.

«Монако» одержал победу со счетом 4:3. Головин в этом сезоне в девяти играх чемпионата Франции забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.

Полузащитник перешел в «Монако» в августе 2018 года за 30 млн евро. Спустя год авторитетный футбольный портал Goal.com признал трансфер Головина провальным.

Три гола, решающая голевая и просто легендарный матч Головина

Вся красота от Сани с матча против «Нима» в одном видео. Скорее смотри pic.twitter.com/tHrfIPkYvW

— Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021