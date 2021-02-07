Мнение: Дети и корона Спасателя

07.02.2021, 19:52, Разное

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Никого не хочется пугать, но благодаря инстамамам большинство детей рискуют вырасти в коронах Спасателя с самого детства.

Мальчики будут вот такими.

Девочки еще хуже. Поищите, друзья, страшные письма про Спасательниц.

Хотя под любой короной можно потерять себя, но корона Спасателя детей для родителей самая неприятная.

Под ней быстрей всего сливаются материальные и физические ресурсы: деньги и здоровье.

Ваши деньги, которые вы стараетесь заработать для вашего ребенка, и его здоровье, вокруг которого вы сейчас так кружите, выбирая самые лучшие кашки, самые полезные развивашки.

Все это будет сливаться под короной Спасателя, которую вы закладываете своему ребенку, не ведая, что творите.

Он будет бегать за тем, кому он не нужен, тратить деньги, угождать, брать кредиты, выполнять чужие капризы, воплощая самые кошмарные родительские сны.

Причем сливаться подросший ребенок будет не только в любви, но и в дружбе, в любом общении и даже на работе, если она у него будет.

Самое парадоксальное, что современные мамы, взявшие курс на эгоизм и “защиту личных границ”, как раз того и опасаются, что их ребенок окажется “слишком мягким” и позволит себя использовать другим.

Мамы и сами до смерти боятся, что их кто-нибудь использует, и пуще глаза берегут от этого своих детей.

И выращивают им корону.

Из-за глупости мамы думают, что, научив ребенка чувствовать превосходство = носить корону, они обезопасят его от слива. Убеждены, что “высокая самооценка” от слива защищает.

Они рассматривают корону как защиту, поэтому и помогают прикручивать к голове эту дрянь.

Делают они это из самых благих побуждений.

Мир им представляется как-то так:

всем в мире рулит самооценка, которую каждый выбирает себе сам. Хочешь, ходи с низкой самооценкой и все тебя будут гонять и использовать. А хочешь, держи свою самооценку повыше, цени себя, люби себя, уделяй себе больше внимания, ставь себя всегда и во всем на первое место, считай себя самым сильным и главным. Это сделает тебя успешным и уверенным, люди будут видеть это и уступать тебе лучшие места.

Вот идея инстамам о воспитании.

Такое ощущение, что хрупкий мозг декретниц, ослабленный грудным вскармливанием, отсутствием профессиональной деятельности и частым, тревожным и прерывистым сном, является самым внушаемым, рыхлым как пластилин, и любая глупая идея копируется как вирус и заражает сразу всех намного быстрей, чем ковид19.

Инстамамы хвастаются своими детьми-вундеркиндами, имитируют идеальное материнство, создают видимость исполнения всех желаний, обманывают себя и других, потому что уверены: самое главное – высокая самооценка, и чем она выше, тем большего человек добьется в жизни.

На самом деле нормальная самооценка должна быть адекватна. Адекватна реальным успехам. Адекватная самооценка точно оценивает все, что человек делает, с одной позиции, с другой позиции, и она реалистично отражает отношение к человеку других людей. Она позволяет построить объективную картину происходящего и на основании этого выстраивать связи. Никаких сливов при адекватной самооценке не может быть.

Люди с завышенной самооценкой – в воображаемом танке. Им кажется, что корона защищает их как боевая машина с орудиями, но извне корона выглядит точно так же как платье голого короля. Она не видна, но зато помогает королю разгуливать с голой задницей по площадям.

Почему люди с завышенной самооценкой всегда сливаются?

Они привыкают воспринимать мир так, как если бы они были самыми сильными, самыми главными, самыми умными, а остальные нуждались в них, зависели от них, завидовали им и боялись их.

Что говорит мама в короне своему ребенку, который приходит из школы и жалуется на одноклассников или на учительницу?

“Они завидуют тебе. Они убогие. Не переживай и не слушай их, будь выше их, ты лучше их и умней”.

Мама искренне верит, что учит своего ребенка быть независимым и уважать себя.

Она верит в защитную силу короны. Она принимает корону за самоуважение.

Но самоуважение и независимость формируются совсем не так.

Ребенок должен научиться очень честно и спокойно видеть оценки других.

Честно и спокойно.

Обратите внимание. Ребенок переживает из-за замечаний учительницы и комментариев одноклассников. Он видит оценки пока честно, но очень не спокойно. Он плачет, он не хочет идти в школу, он стремится убежать из реальности, где он не лучше всех, где он бывает даже худшим.

Это кризис столкновения с реальностью и от прохождения этого и подобных кризисов зависит судьба вашего ребенка.

Родитель должен помогать относиться спокойно к чужим оценкам, но обязательно видеть их честно.

Родители же помогают детям научиться себе врать.

Это их собственный любимый способ справляться со плохими оценками – “быть выше”, “относиться как к убогим”, “пожалеть дураков”.

Вот корона Спасателя. Спасатель силен и велик за счет воображаемой слабости других.

Вместо независимости происходит усиление зависимости.

Представьте себе, ребенок плакал, что учительница сделала ему замечание. Это значит он строил самооценку на иллюзии, что он лучший для учительницы и она не может быть им недовольна. Он должен проститься с этой иллюзий и осознать, что оценка учительницы может быть разной, но она касается только процесса обучения, таких оценок будет много, другая учительница может оценить его иначе, да и эта поменяет свою оценку, если он выучит предмет лучше. Нельзя претендовать на безупречность, на идеальность, надо все время учиться новому, а начиная учиться, ты всегда новичок, ты всегда делаешь ошибки, ты всегда слабей опытных. Это плата за развитие, за рост реальных успехов – на каждой новой ступени оказываться на начальном уровне.

Оценка относительна, а личный успех – это развитие ресурсов и оно объективно. Пятиклассник получит пятерку за контрольную третьего класса, но успеха в этом нет. Но если он решит контрольную для восьмого класса хотя бы на тройку, это будет реальный успех. Вот чему нужно научить ребенка. Ничья оценка не является безусловной, определяющей общую стоимость человека, она определяет только его уровень относительно условного ориентира. Оценка может быть и ошибочной, но это не так важно. Важен рост социальных навыков.

Такое отношение к оценкам, когда во главе не они, а возможность развиваться и расти, прогрессировать относительно своего предыдущего уровня, позволяет стать независимым и научиться опираться на себя, принимать любые оценки спокойно и честно, не обесценивая эти оценки, но и не превращая оценку в цель. Вот что такое самоуважение. Оценки других – примерные ориентиры, цель – собственный рост, который человек может оценить сам, руководствуясь общей картиной.

А если вместо этого ребенок учится обесценивать оценивающего, чтобы считать его плохую оценку завистью или глупостью, эффект совершенно обратный. Его зависимость растет, вместо ориентиров появляются иллюзии, вместо развития рост короны.

Вы убедили ребенка, что учительница дура, но ребенок все так же или даже еще больше хочет получить хорошую оценку. Это социальный бонус, значимый в его кругу. Его жажда хорошей оценки никуда не делалась. Учительница не перестала быть учительницей от того, что они с мамой ее окрестили дурой, а авторитетный одноклассник остался авторитетным в классе, несмотря на заверения мамы, что он – ничтожество. Корона ребенка подросла и теперь ему кажется, что он не просто достоин самых хороших оценок, а обязательно их получит, ведь он всех умней и лучше. Главное – обойти зависть тех, кто оценивает его плохо.

Мама мечтала, что ее ребенок научится презирать завистников и подчинять их взглядом. Но ребенку хочется социальных бонусов, хочется одобрительных улыбок. Он пока не научился как мама придумывать хороводы. И мысль о том, что он не получает пятерки, потому что “слишком красивый и сильный”, наводит его на мысль, что он должен поделиться избытком с теми, от кого он зависит.

Вот когда человек учится сливаться. Когда он зависим и думает, что тот, от кого он зависит, слабей его.

Нужно научить ребенка видеть свою зависимость и честно считать тех, от кого он зависит, сильней себя.

А вторым шагом учить опоре на себя. Объяснять, что опора на себя дает независимость, что опора на себя защищает.

Не хотите, чтобы ваш ребенок всем сливался, не учите его чувствовать себя лучше всех.

Как отличить высокое самоуважение от завышенной самооценки? Первое – благо, второе – зло.

При высоком самоуважении человек способен адекватно воспринимать любые чужие оценки, потому что опирается на себя. Он не нуждается в самовранье, в утешениях мамы, его не бомбит от проигрыша, его самочувствие не зависит от отношения других людей. Его опора – на себя, поэтому любые оценки людей и даже самые плохие он воспринимает как информацию, на которую будет ориентироваться. При низком самоуважении человек всегда опирается на других, он нуждается в одобрении, поддержке, любви, он не выносит плохих оценок и поэтому вынужден обесценивать эти оценки, чтобы как-нибудь пережить.

Низкое самоуважение – итог короны. Если человек привык опираться на воображаемое величие, а не на реального себя, то в момент, когда его корону шатает или бомбит, он чувствует землетрясение и крах.

Человек с низким самоуважением опирается на корону, человек с высоким самоуважением на себя.

Чтобы научить опираться на себя, важно поддерживать у ребенка картину мира, в которой у каждого человека свои интересы, все достойны уважения, у каждого есть свои права и обязанности. Мир делится на множество маленьких участков, личных территорий, и вашему ребенку принадлежит свой, маленький по сравнению со взрослыми, но примерно такой же, как другим детям. Чем больше навыков он осваивает, тем больше становится его территория.

Не поддерживайте никогда плач короны о том, что ваш ребенок не самый красивый и не самый умный. Не позволяйте ребенку привыкать к наркотику – иллюзиям о своей исключительности и уникальности. Вы думаете, что он рад быть исключительным и уникальным для вас, потому что вы тоже Сокровище и вам кажется, что это счастье – быть лучшим для вас. Но вашего ребенка интересует, какой он в глазах социума. Да, своего маленького детского социума: группы в детском саду, класса в школе, компании во дворе. И когда вы повторяете ребенку, что он исключительный и уникальный, он ждет подтверждения этой аксиомы от социума. А социум его разочаровывает. Потому что в короне ваш ребенок не просто глуп и слеп, еще и тревожен, расшатан, ищет в других то же самое, чем кормите его вы. Он не адаптирован к нормальной жизни.

Только-только его коронушка собирается в очередной раз упасть, как вы ее тут же реанимируете, выкармливаете грудью, привязываете к его голове ленточками или даже приклеиваете супер-клеем.

Нет бы помогли скинуть эту дрянь с головы и пережить неизбежный крах иллюзий, чтобы ребенок побыстрей научился жить в реальности и добиваться там сначала маленьких, а потом больших успехов.

Но вы и сами с реальностью не знакомы. Вам кажется, что мир таков, каким вы его себе придумаете.

Вы это много раз проверяли на себе. Вот сейчас вам грустно, а вышла в эфир в своем Инстаграме, представила восхищенных подписчиков и:

– Девочки, приветик. Сегодня я расскажу и покажу, как быть идеальной мамой…

Друзья, помогаете детям не надевать или снимать эту корону? А близким? А друзьям?

Понимаете, как это делать?