Явлинский объявил о вхождении «Яблока» в состав «Единой России»

07.02.2021, 19:51, Разное

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Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил о слиянии своей политической силы с «Единой Россией». По его мнению, стратегическое объединение поможет «ликвидировать вопиющую несправедливость», а именно отсутствие в парламенте либеральных сил.

«Сегодня, когда над страной нависла угроза фашизма, либералы просто обязаны быть в парламенте. Я имею ввиду настоящих либералов, а не националистов вроде Навального. Я в очередной раз подчеркну, что я не сторонник Путина, действующего правительства и «Единой России», но вынужден туда вступить. Пусть у нас будет хоть 5-7 мест в Думе, но железно. Для партии это выгодное объединение, а кто и что скажет не так важно. Все объединяются. Например, Миронов и Прилепин. Почему тогда «Яблоку» нельзя? Мы что должны ждать сигнал из американского посольства? Один уже ждал. Где он сейчас?», – заметил политик.

Явлинский сообщил, что уже согласованы 5 кандидатов, которые пройдут в Думу по партийным спискам, ещё пятеро смогут попытать счастье на мажоритарных округах. Все они пойдут на выборы от партии власти и будут использовать её символику и административный ресурс.

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