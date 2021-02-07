Мнение: Полумиллионная убыль населения, айфон каждому студенту и снижение подростковой преступности

07.02.2021, 19:40, Разное

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1. Население России в 2020-м году сократилось более чем на 500 тысяч человек. Снижение было предсказуемо (демографический провал 1990-х уже несколько лет отдаётся эхом на рождаемости в России), однако мало кто ожидал, что цифры будут столь неприятными. Последний раз подобное мы видели 15 лет назад, в 2000-2005 годах:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/rossiia-postavila-novyi-rekord-po-ubyli-naseleniia-6015242f5930a614f25ec0e1

Причина столь резкого снижения очевидна: пандемия коронавируса, вызвавшая рост смертности и снижение въезда мигрантов из-за карантина.

И это ещё не конец, несмотря на начавшуюся вакцинацию. Вероятно, в ближайшие месяцы скажется ещё отложенный эффект негативного влияния на рождаемость, вызванный хоть и сравнительно неглубоким, но заметным экономическим кризисом.

2. Всё познаётся в сравнении. Рождаемость в Южной Корее в полтора раза ниже, чем в России, причём столько низка она уже много лет. Это привело к дефициту молодёжи – отчаявшиеся вузы в попытке привлечь абитуриентов начали выдавать бесплатные айфоны каждому новому студенту (за ссылку спасибо monetam):

https://tttkkk.livejournal.com/326864.html

В настоящий момент в Корее имеется 187 университетов с 4-летним сроком обучения. Из них в 18 университетах конкурс составил менее 1 человека на место. Практически все эти университеты располагаются в провинции, в основном в юго-западной части страны. то есть в провинциях Северная и Южная Чолла. Исторически этот регион был житницей Кореи, главным рисопроизводящим районом, но сейчас он в первую очередь страдает от депопуляции. Население быстро стареет, а молодёжь уезжает в крупные города, в первую очередь – в Сеул.

Вдобавок в 90 (из 187) вузах конкурс в этом году составил менее трёх человек на одно место. Чтобы понять значение этой цифры, надо принять во внимание то, как устроена система поступления в вузы в Республике Корея. В Корее уже почти полвека существует система ЕГЭ. Студент, сдающий ЕГЭ, имеет право (коим правом он почти всегда пользуется) подавать документы одновременно в 3 вуза. Это означает, что количество поданных в вузы заявлений надо условно делить на 3, ибо каждый абитуриент порождает 3 заявления. Практически, если в вузе конкурс (то есть количество полученных заявлений) меньше 3-х заявлений на место, то это означает, что на практике на первом курсе будет наблюдаться недобор, ибо количество заявлений всегда превышает количество реально начавших занятия первокурсников в 3 раза.

При этом всё очень неравномерно. В вузах Сеула конкурс составил 5,04 заявлений на место (т.е. примерно 1,7 реальных абитуриента на место). В столичной провинции Кёнги конкурс – 4,87 заявлений на место, в Инчхоне – 4,72 заявлений на место. С другой стороны, в провинциях дальнего юга («дальнего», конечно же, по южнокорейским меркам – от тех мест до столицы 300-400 км) конкурсы составляют менее 2-х заявлений на место.

В попытках привлечь исчезающих студентов вузы идут на невероятные трюки. В частности, один из провинциальных вузов заявил, что всем поступившим будет выдаваться в подарок айфон.

Вероятно, нечто подобное мы вскоре сможем увидеть и в России. С демографией у нас пока дела обстоят лучше, однако наша система высшего образования сильно раздута, дипломы большинства вузов обесцениваются и молодёжь видит в просиживании штанов за партой всё меньше смысла.

3. Подростков в России в результате всплеска рождаемости в конце 2000-х становится больше. Тем не менее, спасибо компьютерным играм, преступность среди несовершеннолетних продолжает снижаться:

http://rg.ru/2021/01/02/v-rossii-tri-goda-podriad-snizhaetsia-podrostkovaia-prestupnost.html

О снижении подростковой преступности в течении последних трех лет говорит анализ криминальной статистики, опубликованной Генеральной прокуратурой по итогам 11 месяцев минувшего года.

Так, по данным ведомства, относительно 2017 года подростковая преступность снизилась на 17%, а по сравнению с 2019-м – более чем на 9%.

Всего за январь-ноябрь было расследовано более 33 тысяч преступлений, которые совершили 29 763 несовершеннолетних.

Как отметили в Генпрокуратуре, тенденции к сокращению их числа наблюдаются в большинстве регионов. Наибольший уровень подростковой преступности в расчете на 100 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в прошлом году отмечался в Карелии – 1 465, в Новгородской области – 1 299, и Забайкальском крае – 1 253. В целом по России этот показатель составлял – 572. Всего подростками в прошлом году было совершено 8 725 тяжких и особо тяжких преступлений.

Непонятно, почему так много буйных тинейджеров обитают на внешне спокойном, «нордическом» Северо-Западе?