“Высокая эффективность в отношении протеазы”: Ученые назвали подавляющие коронавирус продукты

07.02.2021, 19:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние употребления различных продуктов питания на коронавирус. По результатам научной работы исследователи выделили три составляющих пищевого рациона, способствующих подавлению SARS-CoV-2 в организме.

В процессе экспериментов ученые, представляющие Университет Северной Каролины (США), исследовали воздействие продуктов на ферменты протеазы патогена. Как оказалось, эффективными свойствами к блокировке указанных компонентов коронавируса обладают зеленый чай, виноград и какао, а также приготавливаемый из него горький шоколад. При этом медики отметили, что блокирование определенного вида протеазы является одним из ключевых факторов борьбы, ведь последняя необходима вирусу для деления и распространения. Таким образом, подавление компонента приводит к деактивации или полной гибели SARS-CoV-2.

“Соединения, содержащиеся в зеленом чае и винограде, показали высокую эффективность в отношении данной протеазы. Также практически на 50% снижалась активность протеазы при воздействии компонентов, содержащихся в какао и темном шоколаде”, – объяснил ведущий автор исследования Де-Ю Се. Впрочем, эксперты напомнили, что упомянутые “антикоронавирусные” продукты не являются медикаментами, используемыми для лечения COVID-19, а лишь могут быть применены в качестве вспомогательного дополнения к терапии. Материалы научной работы были опубликованы на зарубежном портале Frontiers in Plant Science.

Источник: www.kp.by