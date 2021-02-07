Доктор напомнила об опасности сосудистых звездочек на лице

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07.02.2021, 19:34, Разное
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Ксения Бочарова, врач-иммунолог, сообщила, какую опасность несут сосудистые звездочки на лице человека. Часто их рассматривают как косметическую проблему, но бывает, что «нити» говорят о присутствии патологического процесса.
Термин купероз люди называют сосудистыми звездочками, которые сигнализируют о нарушении тонуса сосудистой стенки. Доктор объясняет, что стенка сосуда тонкая и потому циркулирующая кровь просвечивается и при обследовании кожи, создавая ярко-красный оттенок.

Существует множество причин для возникновения «звездочек» на теле. Часто они встречаются у людей, которые имеют эндокринные заболевания и проблемы с обменом веществ. Например, у больных имеющих подагру или сахарный диабет. Также подобная проблема встречается у курильщиков и людей, которые употребляют много спиртных напитков. Сосудистые звездочки бывают и у людей, находящихся в экстремальных условиях и у тех, кто имеет обезвоженную кожу. Генетическая склонность, резкие перепады температуры тоже оказывает влияние на ситуацию.

Если больной отмечает у себя подобную проблему, то стоит обращаться к терапевту, чтобы не пропустить общие заболевания. Врач сообщит, что нужно сдать кровь, мочу, пройти УЗИ внутренних органов, исключить патологические процессы сердечно-сосудистой системы. Если в организме все системы и внутренние органы работают хорошо, то дальше можно посетить профессионального косметолога. Специалист сможет подобрать уходовые средства для лица и тела, а также окажет терапевтические процедуры. Все вместе будет оказывать позитивной влияние и поможет устранить дефект на лице.

Источник: www.5-tv.ru



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