Ученые рассказали об обеспечивающем защиту организма естественном компоненте организма человека

07.02.2021, 19:34, Разное

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Бразильские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили механизм взаимодействия коронавируса с компонентами человеческого организма. Выяснилось, что последний обладает естественным гормоном, способным эффективно противодействовать зловредному патогену.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет Сан-Паулу (Бразилия), обнаружили, что естественным барьером против SARS-CoV-2 является гормон мелатонин, вырабатываемый в легких человека. В частности, упомянутый компонент оказывает сопротивление коронавирусу в его стремлении проникнуть дальше дыхательных путей за счет экспрессии генов, кодирующих белки в точках входа для патогена. Такая реакция нередко создает ситуацию, при которой вирус не проникает в клетки, покидая организм без заражения в поисках другого носителя.

“Подобный механизм действия легочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп”, – добавила один из авторов исследования, профессор Регина Пекельман. Таким образом, исследователями была обнаружена связь между показателем уровня мелатонина в легочной системе и объектами генома, помогающим коронавирусу проникать в клетки.

Источник: progorod76.ru