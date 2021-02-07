 

Ученые рассказали, какой период в жизни человека самый опасный

07.02.2021, 19:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские ученые исследовали статистику смертности от инсультов и инфарктов, а также изучили истории болезней нескольких тысяч людей, чтобы определить, в каком возрасте для человека возникает наибольшая опасность внезапной смерти.

Оказалось, что и у мужчин, и у женщин эти риски резко возрастают после сорока лет. Люди по-прежнему чувствуют себя молодыми, иногда даже не подозревают, какую опасность представляют для них скрытые болезни. Более того, в таком возрасте почти никто не готов отказаться от вредных привычек и вести размеренный образ жизни, отмечают ученые.

Пережив данный возраст, человек в некоторой степени избавляется от этих рисков, говорят специалисты. Хотя с каждым годом ни у кого здоровья не прибавляется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Медиков наказали за констатацию смерти «ожившей» в морге женщины

11.10 / Сверхбыстрый «Союз» вывезли на стартовый комплекс Байконура

01.02 / В сервисе «Google Карты» появился режим разделенного экрана

11.07 / Дональд Трамп смягчил приговор Роджеру Стоуну

13.08 / Мнение: Запад боится наказания Лукашенко

05.08 / В Украине зафиксирован новый рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19

20.07 / Минобороны завершило испытания вакцины от коронавируса

25.11 / Переболевшая COVID-19 Grosu: Самое коварное в коронавирусе – не долечиться. Снова лежу, страшно

16.12 / Курьера Delivery Club зарезали в Москве

15.09 / Пальчевский заявил, что окончательно определился с участием в выборах мэра Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска