Ученые рассказали, какой период в жизни человека самый опасный

07.02.2021, 19:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские ученые исследовали статистику смертности от инсультов и инфарктов, а также изучили истории болезней нескольких тысяч людей, чтобы определить, в каком возрасте для человека возникает наибольшая опасность внезапной смерти.

Оказалось, что и у мужчин, и у женщин эти риски резко возрастают после сорока лет. Люди по-прежнему чувствуют себя молодыми, иногда даже не подозревают, какую опасность представляют для них скрытые болезни. Более того, в таком возрасте почти никто не готов отказаться от вредных привычек и вести размеренный образ жизни, отмечают ученые.

Пережив данный возраст, человек в некоторой степени избавляется от этих рисков, говорят специалисты. Хотя с каждым годом ни у кого здоровья не прибавляется.