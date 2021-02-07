Мнение: «Комиссара румыном не считать»!

07.02.2021, 19:30, Разное

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Историк Григорий Циденков d_clarence об участии румынских интернационалистов в гражданской войне в России.

Аннотация:

01:20 — Румынские интернационалисты — кто они?

04:55 — Какие задачи выполняли первоначально румынские интернационалисты

06:21 — Боевое крещение румынских интернационалистов

07:25 — Художественный фильм «Жажда». История повторяется.

12:40 — Дическу Дик и хлеб для детей.

17:30 — Пешая разведка трансильванских охотников за головой генерала Краснова.

18:17 — Румынские интернационалисты и оборона Самары в июне 1918 года.

20:32 — «Помни Сарепту!» — подвиг пулемётчиков-интернационалистов.

24:57 — Что говорили о румынах белые.

28:32 — Письмо румынских интернационалистов Петлюре. «Мы, трансильванцы, жаждем твой поганой крови…».

31:18 — Банкет у Ленина.

33:46 — «Комиссара румыном не считать»!

35:45 — Румынские интернационалисты в кино и литературе. И «бульон с пирожками из костей Колчака».

37:43 — О ком Григорий расскажет в следующих программах.



Встреча румынских интернационалистов спустя полвека после гражданской войны в России.

Так сказать румыны здорового человека.

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