Мнение: «Комиссара румыном не считать»!
07.02.2021, 19:30,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Историк Григорий Циденков d_clarence об участии румынских интернационалистов в гражданской войне в России.
Аннотация:
01:20 — Румынские интернационалисты — кто они?
04:55 — Какие задачи выполняли первоначально румынские интернационалисты
06:21 — Боевое крещение румынских интернационалистов
07:25 — Художественный фильм «Жажда». История повторяется.
12:40 — Дическу Дик и хлеб для детей.
17:30 — Пешая разведка трансильванских охотников за головой генерала Краснова.
18:17 — Румынские интернационалисты и оборона Самары в июне 1918 года.
20:32 — «Помни Сарепту!» — подвиг пулемётчиков-интернационалистов.
24:57 — Что говорили о румынах белые.
28:32 — Письмо румынских интернационалистов Петлюре. «Мы, трансильванцы, жаждем твой поганой крови…».
31:18 — Банкет у Ленина.
33:46 — «Комиссара румыном не считать»!
35:45 — Румынские интернационалисты в кино и литературе. И «бульон с пирожками из костей Колчака».
37:43 — О ком Григорий расскажет в следующих программах.
Встреча румынских интернационалистов спустя полвека после гражданской войны в России.
Так сказать румыны здорового человека.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет