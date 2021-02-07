В Украине на аварийном ремонте находятся девять энергоблоков – Герус

07.02.2021, 19:28, Новости дня

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По состоянию на 12.00 в объединенной энергосистеме Украины на аварийном ремонте находятся девять энергоблоков. Об этом 7 февраля заявил народный депутат от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в своем Telegram-канале.

По словам Геруса в аварийном ремонте находятся:

семь энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (четыре блока Криворожская ТЭС, по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС);

один энергоблок Славянськои ТЭС (Донбассэнерго);

один энергоблок Вуглегирськои ТЭС (Центрэнерго).

Нардеп заявил, что еще шесть блоков находятся вне работы по причине отсутствия топлива.

“Несмотря на сложности, вызванные нерабочим состоянием некоторых энергоблоков, диспетчеры Укрэнерго балансируют энергосистему за счет других источников, чтобы обеспечить всех потребителей стабильной и бесперебойной подачей электроэнергии”, – рассказал он.

Накануне Герус сообщал, что остановлено два энергоблока, оба на электростанциях группы компаний ДТЭК (Ладыжинской и Добротворской ТЭС). Генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко сегодня заявил, что Герус придумал фейк о якобы остановке энергоблоков ТЭС компании ДТЭК, чтобы оправдать импорт электроэнергии из России.

1 февраля на сайте НЭК “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от “Европейской солидарности”, член межфракционного депутатского объединения “Энергетическая независимость и безопасность Украины” Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Герус, чья поправка в законодательство позволила начать импорт, заявил, что он не угрожает безопасности Украины.

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