 

“Показатели говорят сами за себя”. В МИД РФ ответили премьеру Литвы, назвавшей российскую вакцину гибридным оружием Путина

07.02.2021, 19:28, Новости дня
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МИД России отреагировал на датированное 6 февраля заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая назвала российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” гибридным оружием президента РФ Владимира Путина.

Ответ российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в Twitter посольства в Литве.

“Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели “Спутник V”, признанные на международном уровне, говорят сами за себя. Главное – в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?”, – говорится в твите.

Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели #SputnikV , признанные на международном уровне, говорят сами за себя.

Главное – в России уже идет массовая вакцинация.
А в Литве? pic.twitter.com/rzPjt97iAz

— RusEmb_LT (@RusEmb_LT) February 7, 2021

Первую российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также передали ряду стран.

По состоянию на 7 февраля в мире подтвердили почти 106 млн случаев COVID-19, умерло более 2,3 млн инфицированных. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

В мире разными препаратами от коронавируса вакцинировано более 124 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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