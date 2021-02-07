Мнение: Гибель светской хроники в РФ

07.02.2021, 19:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Какой-то из дворцов Путина из интернета

Глянул сейчас на счетчик навальновского видео «про Дворец»: 109 млн. Ну, в общем, точно по числу взрослого совершеннолетнего населения России, что символично (хотя, конечно, смотрели не только из России и не только совершеннолетние). В любом случае такой успех документального кино – интересный в том числе и маркетинговый феномен, уверен, что не только политики, но и многие вдумчивые маркетологи сейчас его старательно изучают.

И дело тут, по всей видимости, отнюдь не только в злободневных перипетиях политической борьбы, отношении к Путину и неприятии коррупции у широких народных масс. Есть и вполне обывательский, вечный интерес «снизу вверх», просто «позырить, как живут Люди». Вспоминается эпизод из «Двенадцати стульев» Ильфа-Петрова, когда Остап с Кисой Воробьяниновым в своей гонке за сокровищами пошли – куда? На «выставку мебели из Дворца»!

И оттуда же этот бессмертный пассаж:

«Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и безразлична к памятникам старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут:

— Эх! Люди жили!

Им не важно, что стены расписаны французом Пюви де Шаванном. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалованья и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они, не обращая на него внимания, решают, что камин штука не выгодная — слишком много уходит дров. В обшитой дубовой панелью столовой они не рассматривают замечательную резьбу. Их мучит одна мысль: что ел здесь бывший хозяин-купец и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне?

В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит, тоскуя:

— Эх! Люди жили!»

И там еще далее:

«В вестибюле Лиза сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы:

— Богато жили люди!

Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх».

И еще далее, дивное:



«Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. Выходило — ничего себе. Лиза прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием павловского ампира и, огорчась тому, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце , вышла в неожиданный коридор».

Ильф-Петров (некоторые считают, что Булгаков) все-таки были гении (все трое). В этих столетней давности замечаниях (роман написан в 20-х годах XX века) отражается в том числе и психология массового человека века 21-го, нашего современника, да что там – просто НАША психология.

Зачем люди смотрят ТАКОЕ

Одна из, смею сказать, основных мотиваций просмотра фильма Навального – познавательно-завистливая: людям очень хочется знать, как живут ТАМ. «Там, наверху».

Безусловно, завистливость современного человека вполне сопоставима с его же ханжеством. Мне тут же возмущенно возразят – мол, как я смею, ничего подобного ни у кого и в мыслях нет, люди беспокоятся о коррупции, да и вообще – как можно сравнивать Реальные Шедевры (тм) времен царской империи, «стены, расписанные Пюви де Шаванном», и «псевдо-роскошь» путинских апартаментов, где всё есть безвкусица, кич и поганый новодел?! Как можно хотя бы заподозрить кого-то из 108 млн. зрителей, что они могли хоть на миг восхититься бездарным вложением уворованных у народа богатств?! «Да отрежут лгуну его гнусный язык!» (М.Булгаков)

Однако давайте перечитаем уже приведенные отрывки из Ильфа-Петрова-Булгакова – они ведь действительно созданы мастерами пера с большой буквы. Разве там где-то указано, что персонажи «в подержанной бороде» проявляют свой изысканный вкус и глубокие познания особенностей позднего периода творчества Пюви де Шаванна? Нет; скорее всего, они даже не знают никаких пюви, да и не хотят знать. Одних убивает, что это «роскошь» и «дорого», другие, как простушка Лиза, с любопытством прикидывают, как бы все «предметы из дворца» стоимостью сотни тысяч евро смотрелись в их двушке из панельной хрущевки. «Выходило – ничего себе».

Это – мощнейший интерес. Заглянуть «за забор», проникнуть «в хоромы». Если вдуматься, большинство навальновских видосов построено по довольно немудрящей схеме: в основе – полет шмеля, то есть, простите, беспилотника, который делает аэрофотосъемку дворцов и имений той или иной степени пышности, плюс, если удается раздобыть, фотографии внутренних убранств, если нет, годятся и фотографии «аналогов» из модных проспектов, плюс фотографии автомобилей-люкс, яхт и самолетов, тоже с внутренними убранствами. В сущности, сценарии роликов довольно однообразны, и «путинский» – не исключение. Однако, даже тогда, когда в «герои» брались какие-то совсем безвестные (в сравнении с первыми лицами) сановники, типа «главы фракции Единой России в ГосДуме» (кто с лету вспомнит его фамилию? А кто ее в принципе знал? Отмечайтесь в комментах) – все равно ролики набирали даже не миллионы, а десятки миллионов просмотров.

Причины гибели светских репортеров как профессии

В принципе, можно сказать, что Путин с этим повышенным интересом к «Дворцу» пал жертвой информационной политики своего же государства по зажиму всех свободных СМИ, что, в частности, привело к практическому исчезновению такого вроде бы безобидного и совсем аполитичного явления, как «Светская хроника». Помните – была такая в 90-е и «нулевые», причем почти в каждой уважающей себя газете? Да что говорить: небезызвестная гражданка Курицына, в миру известная как «Божена Рынска», поднялась и проникла «в свет»… именно как «репортер светской хроники»!

Сейчас уже даже и не вспомнишь, о чем там писали. Что-нибудь вроде «В прошлое воскресенье господин Варламов (сын известного мецената Варламова, 15 место в списке Форбс, владельца холдинга «Уралброкинвест») давал благотворительный бал с участием почти трехсот гостей на своей яхте, пришвартованной в Санкт-Петербурге (вариант – Ницце). Среди гостей были замечены господин Иванов, недавно завершивший сделку по покупке комбината «Чкаловский» за миллиард долларов, известный рокер Шнур, заработавший в прошлом году, по данным журнала Форбс, 200 миллионов евро своими благотворительными концертами, дочь олигарха Потанина, возглавившая секции женского бега на лыжах, и Ксения Собчак. Господин Иванов был замечен в обществе очаровательной блондинки, которая приехала на красном Феррари 2008 года, тюнингованном известным дизайнером Пюви де Шаванном-младшим…» и т.д.

И все это великолепие в прессе постепенно сошло на нет. Точнее, нечто подобное и сейчас периодически пишут и выдают в эфир по «развлекательным» каналам – но теперь все то же самое касается ТОЛЬКО так называемых «звезд шоу-бизнеса», всяких Лепсов, Волочковых и им подобных. А где же «господа Ивановы с блондинками» из списка Форбс? Разве народ не жаждет про них читать? Или, может быть, среди российских миллиардеров заглохла светская жизнь, они приняли схиму и переселились в хрущевки, оставив только Ротенберга торчать на юру с как бы своим дворцом?



Божена с покойным мужем

Очевидно, нет. Дело в другом: качественно изменился состав «гостей вечеринки», и писать о них стало… неудобно. Проще говоря: на реально роскошных светских вечеринках блистают дети, внуки, любовницы и партнеры не каких-то замшелых прежних «олигархов» – промышленных магнатов или даже владельцев банков, а… дети прокуроров, генералов полиции и ФСБ, губернаторов, министров, начальников департаментов, следователей СК РФ, землемеров и таможенников – словом, все виды высокопоставленных ЧИНОВНИКОВ. Не только дети, жены и любовницы, но и они САМИ, во всей красе. Они и есть сегодня олигархи в точном смысле слова: ведь, если следовать заложенному еще древними греками смыслу термина, «олигарх» – это не просто богатый или даже ОЧЕНЬ богатый человек; олигарх – это богач, которому деньги обеспечивают власть, иными словами, олигархия – это союз больших денег и большой власти.

Поэтому у того же Потанина, скорее всего, в наше время следует отобрать почетное звание олигарха, даже несмотря на то, что он все еще формально владеет многомиллиардной (в долларах) собственностью… и передать его какому-нибудь заместителю Генпрокурора или генералу ФСБ, несмотря на то, что формально у них, наоборот, в собственности «почти ничего нет» и потому никакой Форбс их в упор «не видит». У Путина ведь тоже нет никакого дворца – нам об этом ясно сообщили.

В таких вопросах важны не формальности – важно, в ком реально соединяются большие деньги и большая власть. В России олигархи – это чиновники (хотя и далеко не все)… и именно поэтому в стране зачахла светская хроника. О том, кто такой настоящий олигарх, лучше спрашивать не у Форбса, а у специфической породы девушек с «ногами от ушей»: к кому лучше пойти «на чашку кофе» – к сыну Потанина или к сыну прокурора?

Навальный как Божена

Однако природа, как известно, не терпит пустоты. Природа журналистики – тоже. Ниша светской хроники освободилась, но потребность публики «знать, как живет знать» – никуда не делась. Она только обострилась оттого, что ее перестали удовлетворять: люди смутно понимают, что информация по ТВ об очередных «безумствах Филиппа Киркорова» или «замке Максима Галкина в деревне Грязи» – это суррогат, которым ее кормят вместо качественного продукта; пальмовое масло вместо натурального сливочного.

Освободившуюся нишу, собственно, и занял Навальный со своими «расследованиями» и командой ФБК. Звучит, согласен, странно и даже кощунственно (учитывая его нынешнее положение), но да: «ниша ФБК» – это в каком-то смысле ниша Божены Рынски, которую «выгнали из профессии». Такая вот «светская хроника по-российски». И спрос, как мы видим по просмотрам (не только последнего, но и вообще всех фильмов с канала «Навальный») – бешеный.

А то, что показ всех роскошеств проходит под незримыми девизами «как же это безвкусно» и «хорошо бы их всех раскулачить» – это только та незримая перчинка, которая придает совсем уж совершенный вкус блюду. Публика любит созерцать чужие богатства, но при этом она хочет ощущать себя выше их обладателей в моральном, эстетическом и общеуголовном отношении.

Каков же вывод из всего вышеизложенного? Вывод тот, что мы имеем пред собой объективный процесс. Стадии его можно обозначить так: любая публика любит светскую хронику => в развращенном государстве в такую хронику неизбежно попадают чиновники => чиновники, не желая «светиться», прибивают светскую хронику => умелые борцы, жаждущие хайпа, возрождают хронику в полуподпольном формате, но уже строго направленную на чиновников => хроника излишеств, рассказывающая о чиновниках, становится на порядок привлекательнее для публики, так как дает ей ощущение справедливого негодования, а не «подглядывания за богатыми» => ….

Конечный вывод можно взять у Ленина: «Идея, завладевшая массами, становится материальной силой». Ленин понимал в таких вещах.