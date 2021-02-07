Мнение: Дворец под Геленджиком принадлежит Явлинскому?

07.02.2021, 19:18, Разное

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Судя по тому, сколько дерьма вылили на него в facebook, telegram, twitter и других социальных сетях за сегодняшний день , именно Григорий Явлинский – собственник дворца, про который снял фильм Алексей Навальный. Судя по текстам, написанным ближайшими соратниками Навального, может сложиться впечатление, что главный враг, противник, оппонент Навального – именно Явлинский, а не Путин.

А причина бури – статья Явлинского «Без путинизма и популизма».

Явлинский много пишет. И эти его мысли, возможно, мало кто заметил бы. Но эта публикация почему-то, вдруг, стала точкой атаки, эдакой высотой, которую кому-то зачем-то понадобилось штурмовать … вместо уличного протеста. Типа, раз тысячи людей сидят под административными арестами, и выходить на улицы нет смысла, давайте все вместе, хором зачморим Явлинского. Это и безопасно. И типа весело…

Хотя в статье Явлинского нет ничего веселого.

По большому счету те, кто сегодня набросился на Явлинского, против, к примеру, и вот этих строк Явлинского:

«Что касается попытки отравления Алексея Навального, то здесь все очень серьезно.

Необходимо всестороннее международное расследование, которое не заменят никакие шумные «разоблачения» в ютюбе. Дело вообще не в разоблачении сталинской сути системы, которая сама этого даже не скрывает. Так, к примеру, приговор историку Юрию Дмитриеву — необъявленная и, пользуясь нынешней терминологией, гибридная политическая ликвидация человека, который расследовал государственный террор. И ничего не скрывается — ни методы, ни участники.

Однако отравление Навального не просто преступление. Возможно, это свидетельство существования в России санкционированных властями «эскадронов смерти», причастных к государственному террору в отношении политических противников. Кроме того, крайне тревожный вопрос о применении боевого отравляющего вещества по-прежнему остается на повестке. Здесь требуется достоверное установление исполнителей и заказчиков, раскрытие всего механизма преступления. Это жизненно важно для всего общества. Столь же важно довести до конца расследование убийств Бориса Немцова, Юрия Щекочихина, Тимура Куашева, Фарида Бабаева, Ларисы Юдиной, расследовать убийства и покушения на жизнь других политиков и общественных деятелей современной России».

Отсюда

Что не так в этих строках? Почему вы против этого?

Или вот еще:

«Главный реальный результат этой протестной активности — рост числа арестованных и политических заключенных, в отношении которых никакое «общественное давление» не формируется и которых никто освобождать не собирается. На этом фоне еще один такой цикл уличных акций — это путь к еще большему разочарованию. Даже в штабе Навального это поняли и заявили, что пока не будут звать людей под дубинки….

… не следует думать, что протесты пугают власть или являются неожиданностью для Кремля. К жесткому подавлению возможных народных выступлений там готовились давно: принимали репрессивные законы, укрепляли ОМОН и Росгвардию, расширяли полномочия силовиков, последовательно отменяя какую-либо их ответственность перед гражданами.

Еще пенсионная реформа, заведомо крайне непопулярная, показала, что ставка делается не на понимание и даже не на заигрывание с народом, а на большевистские методы: ложь, пропаганду, запугивание, репрессии, террор. И не следует делать вид, что мы не понимаем, с кем имеем дело и на что эти люди способны.

Это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день и в которой, возможно, будем жить еще долго. И после событий января-февраля 2021 года, и после следующих акций будет очень тяжелое послевкусие: будут суды и серьезные репрессии. Нынешняя власть в России — вне права. Поэтому, несомненно, появится «болотное дело-2» с соответствующим нормативным административно-уголовным ужесточением.

В этой ситуации необходимо изо всех сил, кто как может, противостоять репрессиям, помогать заключенным и арестованным, их семьям, использовать все имеющиеся возможности для защиты прав людей, для освобождения политических заключенных — как новых, так и тех, кто сидит по прежним делам.

При этом надо избавиться от каких бы то ни было иллюзий и ясно осознавать, где мы живем».

Что не так в этих строках? В чем не прав Явлинский?

Понимаю, разбираться в этом сложно. Навалиться всем миром на Явлинского куда проще…

Фотография отсюда