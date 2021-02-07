 

Мнение: Внебрачные дети Репина

07.02.2021, 19:16, Разное
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Читаю каталог Репина (2019).
На странице 335 написано, что помимо 4 законных детей от бедной замученной Веры, у него были еще двое, очевидно, от одной и той же дамы (имя матери не указано).


1) На портрете: Ксения Болеславовна Болеславова (ур. Отрадинская; 1885 – после 1961). Окончила Частные СПб счетоводные курсы и более 45 лет проработала бухгалтером, вначале в Экспедиции заготовления государственных бумаг в Петрограде, а после ее эвакуации в Москву (1918) – на Первой московской печатной фабрике, с 1919 – Гознак.

2) Георгий Георгиев (около 1890 – 1919).

В ОР ГТГ хранится более 10 писем Репина к Ксении. Репин оказывал детям материальную помощь и навещал в Петербурге. В 1910-х годах дети часто гостили в Пенатах.

Загадочная история. Любопытно, что до сих пор не раскопали, кто их мать.

***
Вообще у них там нравы были норм, общечеловеческие, всякое случалось. Но скрываемое обычно всплывало.

Например, знаменитый критик Стасов был влюблён в сестру своего друга, композитора Александра Серова, Софью. Которая, однако, вышла замуж за лесного инженера Петра Дютура.
Тем не менее, Стасов стал отцом второй дочери Софьи Дютур, Надежды Петровны Дютур (в замужестве Кларк), хотя Пётр Дютур признавал её своей и воспитывал как свою. Этот эпизод послужил одной из причин ссоры между Стасовым и Серовым.

Источник: Шакко



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