 

Маски надеть! – Личное мнение

07.02.2021, 19:14, Разное
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Вторая волна пандемии идёт на спад. Большинство переболели, оставшиеся прививаются, и третья волна в марте окажется заметно слабее.

В общем, я чуть ли не первой била в колокола, рассказывая о грядущей пандемии с января прошлого года, и первой же хочу успокоить — есть все основания считать, что всё закончилось или вот-вот закончится.


Можно снять? Не торопись. Фото: Соцсети

Понятно, что все радуются, но одна сегодняшняя новость меня озадачила.

Вирусологи рассказали, когда можно будет отказаться от масок.

То есть, уже следующий эпидсезон ОРВИ и гриппа мы снова встретим «голенькими».

Сопли польются в метро. В офисах снова раздастся кашель. В ресторанах, на стадионах, в салонах самолётов все друг на друга будут чихать.

Не спорю, обычная простуда — не коронавирус. Тем не менее, она выбивает человека из строя на 3-5 дней, а старшее поколение даже иногда умирает от гриппа — смертность от него никто не отменял.

Стоит ли отказываться от масок? В странах Азии, например, их носят, когда начинается рост сезонных простуд.

Я хочу, что пандемия имела хоть какой-нибудь положительный результат. Если в сентябре-октябре, в феврале-марте каждого года мы будем вводить масочный режим, это станет таким результатом.

Да и к болеющим людям, которые лезут к другим, было бы неплохо оставить нынешнее наше отношение — с опаской на них стали смотреть, верно? Пусть надевают маску и идут лечиться домой.

Я считаю, что маски должны стать обязательным атрибутом общества в сезон ОРВИ. Их ношение следует объявлять указом правительства, а за отсутствие — штрафовать.

Как вам такая идея?

Источник: Лена Миро



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