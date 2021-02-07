 

Зюганов: «В советское время таких, как Навальный, судили за спекуляцию»

07.02.2021, 19:11, Разное
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов похвалил российское судопроизводство за справедливый приговор оппозиционеру Алексею Навальному и отметил, что оно возвращается к своим историческим корням.

«В советское время таких, как Навальный, судили за спекуляцию. Приятно видеть, что после долгих лет отечественная судебная система возвращается к своим истокам: к таким великим людям, как Вышинский, Ежов, Ягода. Пора прекратить заигрывать перед Западом, в их судах мы постоянно проигрываем. Сталин нам оставил замечательную систему судопроизводства. Зачем же мы отказываемся от лучшего?» – сказал Зюганов.

Лидер российских коммунистов подчеркнул, что для эффективной борьбы с коррупцией необходимо вернуться к «светлому социалистическому прошлому».

«Вы должны понимать, что в советское время таких бы дел не было. Все перевозки делала бы почта, а никаких иностранных компаний не было, и этих тунеядцев-блогеров не было. Все занимались делом. Когда возродим всё это, тогда и появится надежда. И тройки нужно возродить, чтобы не тратить деньги на содержание этих врагов народа», – отметил главный коммунист страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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