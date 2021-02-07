В Москве в тоннеле загорелся автомобиль

07.02.2021, 19:02, Новости дня

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В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве загорелась машина, движение перекрыто.

«Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля», – сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В пресс-службе главка МЧС сообщили, что пожар ликвидирован, водителя осматривают медики.

Ранее сообщалось, что на трассе М5 в Свердловской области произошло массовое ДТП с участием 20 автомобилей, на месте аварии образовалась пробка длиной три километра.