Симоньян раскритиковала жалующихся на маленькую пенсию россиян

07.02.2021, 19:02, Новости дня

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскритиковала жителей России, жалующихся на маленькие пенсии, указав им на разницу в размерах выплат сегодня и в 90-е годы.

«Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 1999 году. Это же объективный факт. Когда сейчас говорят, что пенсии маленькие…пенсии маленькие, конечно, но они гораздо больше. Несопоставимо, на порядок больше, чем они были. Они растут и будут расти», – сообщила Симоньян в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По мнению журналистки, для нормального развития РФ необходимо «время без потрясений». Она напомнила, что в 90-е годы многим бюджетникам выплаты вовсе не производились, а вместо зарплат они получали «шприцы и мухоморы».

Ранее глава Пенсионного фонда Максим Топилин сообщил, что после индексации с 1 января 2021 года пенсии по старости неработающим пенсионерам выросли в среднем на 1039 рублей.

Глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказывал об условиях получения пенсии больше 30 тыс. рублей.