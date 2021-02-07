Мнение: Письмо: “Влюбилась после первого диалога”

07.02.2021, 18:58, Разное

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Когда я пишу, что у каждого человека с завышенной самооценкой велика вероятность слиться под короной Спасателя, многим кажется, что это абстракция.

Им сложно представить, с какого перепугу они вдруг кинутся спасать кого-то, кому они не нужны.

Но это происходит на каждом шагу. Вот в этом письме автор спасает Бедняшу от себя. Она злится на пассивность мужчины, от досады задевает его, а потом ей кажется, что он обижается и она пытается компенсировать активностью. Потом опять задевает его и опять подлизывается и подстилается.

Из-за того, что она считает себя большой и сильной, а мужчину нежным и ранимым, совсем не рефлексируя своей нужды, она так и будет сливаться. И этому, и другим. Каждый раз считая, что была слишком жестока. Это неизбежно в ее случае.

rassvet_v_okne

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Я познакомилась с этим мужчиной (М), на сайте знакомств осенью. Он мне очень понравился, я влюбилась в него после первого диалога. Он пригласил меня встретиться в ближайшее время, а я повела себя глупо: когда мы открыли друг другу доступ в Инстаграм к своим закрытым аккаунтам, я написала ему, что у него очень красивый голос и он понравится мне даже несмотря на свой жир. У него и правда есть небольшой лишний вес, и мне было интересно посмотреть как он отреагирует на мою критику.

(Не ясно, зачем она ляпнула глупость. Скорее всего видела, что ему она интересна куда меньше, чем он ей, поэтому бесилась)

Он вежливо отшутился, но на встречу меня звать перестал и в целом замолчал, я пробовала как-то исправить впечатление о себе, инициировала переписку, мы иногда с ним общались, о книгах, о музыке, все темы о сексе я сворачивала, мне показалось, что он КСЖ.

(Он замолчал не потому что она ранила его. Просто тетка, которая ему не очень понравилась, еще и нахамила. Но для нее это был повод начать к нему приставать. А когда он заводил речь о вирте, она делала вид, что это он к ней пристает и величественно осаживала его. Из-за ее глупого поведения его раздражение росло, но и ее влюбленность росла тоже. Объясните туповатому автору, почему она прилипала все больше)

И вот недавно мы с ним наконец увиделись, он приехал к моей работе, мы сходили на обед в пятницу. После обеда если убрать из диалога его слова о том, как я ему понравилась и как он мне и ещё много воды, суть свелась примерно к следующему:

Я: я так рада что мы наконец увиделись.

М: сходим в кино в воскресенье на Линча?

Я: да, я бы сходила и разочаровалась в нем ещё раз.

М: переходим к главному вопросу, ты готова бросить поиски своего идеального мужчины и переключиться на жиробарса?

Я: я никогда не хочу с тобой расставаться, поэтому лучше не начинать встречаться, будем дружить.

М: хорошо, будем друзьяшками как ты со своим Ромой, будем ходить на ланчи или в театр, дружба без секса.

Я: да, ведь секс без любви отстой.

М: согласен

Я: не примазывайся к нам, ты так не считаешь.

М: если бы ты знала, как много доступных женщин

Я: «знаешь, я бы мог других спокойно грести оптом». Неплохой заход, но и совсем нехороший.

М: конечно, лучше дружить как Ромка и его женщина в сбруе.

(Она ему не очень понравилась, но он видит, что нравится ей. Поэтому ставит вопрос ребром, что если она хочет быть с ним, она должна прямо сказать или даже попросить его. Далее он дает понять, что если ей не нужен с ним секс, ему этот секс нужен еще меньше)

Я: не называй его Ромкой, он мой друг.

М: я расстроил тебя? Рому обидел?

Я: ты не его обидел, я жалею , что рассказала тебе о его отношениях, если ты так используешь информацию, которую я тебе по глупости дала, то лучше с тобой не общаться.

М: хорошо

(Сначала она сама рассказывает малознакомому мужику подробности о друзьях, потом устраивает истерику, что тот напомнил. Она требует у него деликатности. А требовать она ничего не может, потому что ему ничего от нее не нужно и он ей прямо говорит, что согласен не общаться)

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Я: пойдём в кино сегодня?

М: на что?

Я: на что нибудь интересное

М: мне не нравятся перемены твоего настроения

Я: нервничаешь?

М: мне-то незачем нервничать

Я: я тоже не нервничала, и мое настроение не менялось.

Между нами постоянно всплывает вопрос уважения. Без него ты не сможешь в меня влюбиться, а я не смогу с тобой спать.

(Он охотно согласился расстаться, она побежала за ним с уговорами сходить в кино, но продолжает ныть и уговаривать его относиться к ней с уважением, угрожая, что не будет с ним спать. Хотя он не хочет с ней спать и вообще плевать ему на нее. Но она и дальше будет его спасать, думая, что ранила зайчонка отказом)

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Спасибо большое за ваш блог!

Надеюсь, что мое письмо с этим диалогом попадёт на разбор и я пойму свои ошибки.

(Никогда автор не поймет свои ошибки. Для некоторых людей шанса что-то понять практически нет. Понятно почему в данном случае он близок к нулю?)