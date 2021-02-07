 

Мнение: Явлинский

07.02.2021, 18:52, Разное
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Внезапно откуда-то выполз Явлинский со своим крайне ценным мнением о Навальном. Как обычно, статья Явлинского была крайне бессодержательной в смысловом плане, но очень интонационной в плане эмоциональном.

В целом сам факт появления Явлинского уже после всех событий вокруг "берлинского пациента" говорит либо о его позднем зажигании, либо о том, что его банально вытащили из-за печки, отряхнули, дали гавкнуть в пространство и убрали снова. Критика же человека, который посажен в тюрьму по политическим мотивам, сама по себе выглядит как минимум двусмысленно. Никто не мешал Явлинскому выплеснуть свои эмоции до приговора, сейчас это выглядит скорее как оправдание бессудной расправы.

Вообще, проблема Явлинского в том, что он никогда не способен выбрать верный момент. С самого начала своей политической картеры он всегда попадает пальцем в небо именно в классическом сюжете "вчера еще рано, завтра уже поздно". Он никак не может нащупать тот момент, когда нужно. Сегодня Явлинский явно опоздал со своим высказыванием в стиле "И тут выхожу я, весь такой красивый и в белоснежно-белом…"

Источник: Эль Мюрид



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