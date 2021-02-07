Мнение: «Экологичные» товары, «зелёные» против олигархов и штраф в 146 миллиардов

07.02.2021, 18:46, Разное

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1. Оказалось, что врёт почти половина производителей (более 40%), которые пишут на упаковках, что их товары «экологически чистые» или «экологически дружелюбные». Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на исследование Международной сети по защите прав потребителей (ICPEN):

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-28/nearly-half-of-eco-friendly-product-claims-could-be-breaking-law

Очевидно, речь идёт прежде всего о западных и конкретно американских компаниях. Можно предположить, что примерно так же они на самом деле относятся и к столь актуальным на Западе вопросам прав меньшинств и расового равенства.

Уже сейчас, например, некоторые западные бренды пишут про свои продукты и услуги, что они «гей-дружелюбные». Или как минимум активно используют в рекламе и на упаковках гей-радуги. Скорее всего, примерно в половине случаев это просто маркетинговый ход и дань моде, а в действительности этим брендам на ЛГБТ плевать.

Но сейчас на Западе всё идёт к тому, что подобные вещи на упаковках будет писать обязательно, иначе вашу компанию подвергнут травле.

2. Немецкие «зеленые» засомневались в пользе антироссийских санкций и пытаются придумать, как бы сделать эти санкции эффективнее:

https://lenta.ru/news/2021/02/02/greshno/

Член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «зеленые» Юрген Триттин призвал арестовать активы российских олигархов в Европе, а не распространять санкции на всю страну, пишет Deutsche Welle.

По его словам, информация о коррупции среди высших членов российской элиты не должна быть оставлена без внимания. Особенно это касается тех ее представителей, подчеркнул Триттин, кто переводит большую часть своей коррупционной прибыли в страны Евросоюза.

При этом немецкий политик назвал бесполезными санкции в отношении всей России, поскольку они угрожают интересам народа, который и так страдает от преступлений со стороны элиты.

Довольно странная логика. Если санкции против страны в целом не сработали, то санкции против отдельных граждан тем более будут ни о чём.

Если же в ЕС всерьёз решили помочь России в борьбе с коррупцией и вывозом капитала (вместо того чтобы с ехидной улыбкой принимать у себя краденые деньги), это будет просто прекрасно.

3. С «Норникеля» взыщут штраф в 146 миллиардов рублей за прошлогодний разлив топлива на ТЭЦ. «Росприроднадзор» потребовал с компании на два миллиарда больше, однако суду почему-то понравилась цифра именно в 146 миллиардов:

https://www.rbc.ru/business/05/02/2021/601cfb6d9a7947666e740cda

Кто скажет после этого, что Россия не борется за экологию? Очевидно, природа очень важна для нас.

Впрочем, талантливые журналисты «Ленты.Ру» и здесь умудрились найти повод для недовольства:

https://lenta.ru/news/2021/02/05/billions/

Часть рекордного штрафа «Норникеля» потратят неизвестно на что

Сумма, которую «Норникель» в рамках рекордного штрафа заплатит в федеральный бюджет, пойдет на целевые программы в ведении Минприроды. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина, передает РИА Новости.

На какие конкретно цели направят деньги, неизвестно. В ведомстве предложили обратиться в Минприроды, чтобы узнать есть ли у них какие-то планы по поводу средств.