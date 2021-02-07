Нутрициолог сообщила, кому нельзя употреблять фрукты

07.02.2021, 18:40, Разное

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Алена Степанова, нутрициолог, напомнила, кому не стоит лакомиться фруктами. Специалист заявляет, что лучше всего есть их на завтрак, пока в желудке еще отсутствует еда.

Эксперт объясняет, что многие люди имеют медленное пищеварение и после того, как фруктоза и сахароза попадают на непереваренную пищу, то происходит брожение, что приводит к вздутию, метеоризму и некомфортному состоянию. У некоторых людей наблюдают синдром чрезмерного грибкового и бактериального роста, что случается на фоне бродильного процесса.

Исследователи отмечают и момент нарушения микробиома кишечника, подчеркивая, что существует не только теория, а имеются наблюдения на практике. Полезнее употреблять более кислые фрукты, чем сладковатые, чтобы минимизировать процесс брожения. Если же их есть, то лучше на завтрак. Огромную пользу людям приносят ягоды, так как в них есть антиоксиданты, которые продлевают молодость. Эксперт подчеркивает, что в некоторые периоды определенным людям запрещено лакомиться фруктами.

Источник: tvzvezda.ru