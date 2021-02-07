 

В России начали разрабатывать две вакцины от ВИЧ

07.02.2021, 18:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В РФ начали разработку сразу двух перспективных вакцин от ВИЧ. Оба лекарственных препарата пока прошли доклиническое испытание на мышах и требуют серьёзного финансирования для продолжения работы.
Первый препарат разрабатывается на основе опыта зарубежных коллег, которым удалось вылечить двух пациентов с ВИЧ-инфекцией. Несмотря на это, метод оказался небезопасным и во время процедуры люди едва не погибли. Российские специалисты решили не пересаживать стволовые клетки, а создать препарат, который сразу будет воздействовать на рецептор CCR5. Именно к нему «прикрепляется» вирус иммунодефицита. Это поможет обойтись без серьёзных последствий и необходимости облучения пациентов. Тесты на мышах показывают, что вакцина работает, но необходимы исследования на людях. Для клинических испытаний требуется внушительное финансирования и тогда, только через пять лет, лекарство может попасть в серийное производство.

Вторая вакцина использует немного другой принцип. Она «сканирует» ДНК человека и, при обнаружении ВИЧ-инфекции, блокирует этот участок с последующим его удалением из цепочки. Учёным удалось доказать эффективность такого метода в опытах на лабораторных мышах, но для изучения побочных эффектов, как и в первом случае, требуется финансирование. Только после этого разработка российских лекарственных препаратов от ВИЧ продолжится.

Источник: www.interfax.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Эндокринолог рассказала о вреде яблок для организма

09.07 / Настя Ивлеева трогательно поздравила своего мужа Элджея с днем рождения

15.01 / Мнение: Почему нельзя встречать Навального?

02.10 / Мнение: зачем Невальный обвиняет Путина в отравлении?

21.08 / В Европарламенте предложили ввести санкции против России за избитых белорусских протестующих

07.10 / Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики

07.12 / Мнение: Может ли ректор ВУЗа «отбить» 5 млн. долларов?

14.10 / Эксперт: Зеленский решил уйти в отставку, можно провести досрочные выборы

24.11 / Настоящий OnePlus 9 будет отличаться от опубликованных инсайдерами рендеров

06.12 / Женщина 9 месяцев страдала от галлюцинаций, а причина оказалась в огромном черве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска