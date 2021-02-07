В России начали разрабатывать две вакцины от ВИЧ

07.02.2021, 18:40, Разное

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В РФ начали разработку сразу двух перспективных вакцин от ВИЧ. Оба лекарственных препарата пока прошли доклиническое испытание на мышах и требуют серьёзного финансирования для продолжения работы.

Первый препарат разрабатывается на основе опыта зарубежных коллег, которым удалось вылечить двух пациентов с ВИЧ-инфекцией. Несмотря на это, метод оказался небезопасным и во время процедуры люди едва не погибли. Российские специалисты решили не пересаживать стволовые клетки, а создать препарат, который сразу будет воздействовать на рецептор CCR5. Именно к нему «прикрепляется» вирус иммунодефицита. Это поможет обойтись без серьёзных последствий и необходимости облучения пациентов. Тесты на мышах показывают, что вакцина работает, но необходимы исследования на людях. Для клинических испытаний требуется внушительное финансирования и тогда, только через пять лет, лекарство может попасть в серийное производство.

Вторая вакцина использует немного другой принцип. Она «сканирует» ДНК человека и, при обнаружении ВИЧ-инфекции, блокирует этот участок с последующим его удалением из цепочки. Учёным удалось доказать эффективность такого метода в опытах на лабораторных мышах, но для изучения побочных эффектов, как и в первом случае, требуется финансирование. Только после этого разработка российских лекарственных препаратов от ВИЧ продолжится.

Источник: www.interfax.ru