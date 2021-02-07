 

Светлана Лобода показала повзрослевших дочерей

07.02.2021, 18:40, Разное
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Популярная певица Светлана Лобода показала подписчикам своих подросших дочерей. Артистка воспитывает наследниц, которых зовут Евангелина и Тильда.
Лобода поделилась фотографией, сделанной вместе с детьми. Лицо младшей дочери Тильды артистка предпочитает не показывать. На снимке мать и две наследницы нюхают красивые цветы собранные в букеты.

На днях артистка очень поздно вернулась домой, поскольку была занята на съемках проекта «Голос. Дети». В новом сезоне Лобода снова заняла кресло одного из наставников. На кадре с детьми певица предстала в махровом халате с рисунком в виде короны.

Поклонники назвали снимок очень трогательным. Многие отметили, что дочери Лободы уже заметно подросли. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и комментариев.



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