 

Компания Metalenz создает камеры для смартфонов с наноструктурами

07.02.2021, 18:38, Новости дня
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Как сообщили в американской компании Metalenz, уже удалось получить для разработки инновационных камер с наноструктурами более десяти миллионов долларов США.

По словам разработчиков, эти инвестиции позволят провести ряд новых усовершенствований в имеющуюся рабочую модель, а также поработать над масштабированием производства.

Напомним, что Metalenz ранее сообщала о планах наладить массовое производства видеокамер с наноструктурами, предназначенных для установки на смартфоны. Речь идет о внедрении наноструктур, в тысячу раз меньших толщины человеческого волоса. С ними подложка устройства может получиться размерами 1х1 миллиметр. Такую микросхему можно рассмотреть только под микроскопом. Серийное производство устройств должно стартовать до конца текущего года.



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