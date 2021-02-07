 

Компания Microsoft добавила функцию автозаполнения в менеджер паролей Authentificator

07.02.2021, 18:38, Новости дня
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Для приложения Authentificator вышли важные обновления. Разработчики из Microsoft добавили функцию автозаполнения для полей пароля и логина.

Как сообщает источник, тот же самый апдейт касается операционных систем iOS и Android. Также после обновления Authentificator можно будет интенргировать в браузер Edge, после чего приложение может быть использовано на других устройствах.

У пользователей появилась возможность импортировать свои логины и пароли из CSV-файлов, уточняют специалисты. К автозаполнению прилагается функция биометрического сканирования. Разработчик обещает надежную систему шифрования данных, которые будут храниться внутри приложения. Речь идет о двухфакторной аутентификации для получения доступа.



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