В Москве и Санкт-Петербурге силовики выходили на улицы, несмотря на отсутствие акций протеста

07.02.2021, 18:34, Новости дня

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7 февраля в центре российских городах Москва и Санкт-Петербург силовики перекрывали улицы, несмотря на отсутствие анонсированных акций протеста. Об этом сообщает “Медуза”.

В Москве ограничивали движение на Манежной площади, это снял в полдень (около 11.00 по Киеву) телеканал “Дождь”. Туда прибыли бойцы ОМОНа и пригнали автозаки.

На Манежной площади полицейские устанавливают железные ограждения, передает фотокорреспондент Дождя

Видео: Денис Каминев / Дождь pic.twitter.com/jCmQd6IPic

— Дождь (@tvrain) February 7, 2021

В 14.40 по московскому времени (13.40 по Киеву) силовики на Манежной площади получили приказ снять оцепление и освободить проход, проинформировала в Telegram “Русская служба ВВС”.

В Санкт-Петербурге силовики пять часов провели на Сенной площади, пишет “Фонтанка”. Издание отмечает, что на этот раз был учтен опыт 6 февраля, когда люди из-за перекрытий не могли пройти по улицам.

К 15.00 (14.00 по Киеву) с Сенной забрали сотрудников Росгвардии и на площади осталась только “немногочисленная полиция”. “Фонтанка” отметила, что, “по всей видимости, от скуки” силовики остановили и повели проверять документы у проходивших мимо двух молодых людей.

6 февраля в Санкт-Петербурге перекрывали центральную часть города, опасаясь акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

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