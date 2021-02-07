 

Байден призвал Сербию признать Косово

07.02.2021, 18:08, Новости дня
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Президент США Джозеф Байден призвал Сербию признать самопровозглашенную республику Косово. Свое обращение глава Белого дома направил сербскому лидеру Александру Вучичу в поздравительном письме по случаю предстоящего Дня государственности Сербии.

«Мы по-прежнему твердо поддерживаем цель европейской интеграции Сербии и призываем вас продолжать предпринимать сложные шаги для достижения этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений с Косово, ориентированного на взаимное признание», – сказано в письме, опубликованном на сайте сербского президента.

В своем послании Байден заявил, что США по-прежнему стремятся развивать экономическое сотрудничество с Белградом и поддерживать «региональную стабильность и демократические ценности». Он также напомнил о «глубокой истории связей между народами США и Сербии, которые сражались как союзники в обеих мировых войнах». «Я рассчитываю на сотрудничество с вами для углубления дружеских связей между нашими странами», – написал Байден.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. В мае 2019 года лидер непризнанного Косово Хашим Тачи пригрозил объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом.



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