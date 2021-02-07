Роза Сябитова назвала причины одиночества женщин в возрасте

07.02.2021, 17:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известная российская телесваха назвала причины одиночества женщин в возрасте. Им не хочется строить отношения с ровесниками, а с более молодыми избранниками ничего не получается.

К Сябитовой в последнее время все чаще стали обращаться женщины возрастом более 50 лет. Несмотря на то, что у свахи имеется обширная база кандидатов, это никак не помогает в поиске потенциального избранника. Ведущая решила разобраться, почему у возрастных клиенток не получается построить отношения с молодыми избранниками, а от ровесников они отказываются.

Имея большой опыт, Сябитова понимает, что молодого мужчину проще воспитать под себя, к тому же у него мало негативного опыта. Однако не каждая жительница способна спать со своим «ребенком» в одной постели. Что касается мужчин-ровесников, что появляется другая проблема: у них есть бывшие жены, дети, внуки, уже сформировавшийся характер. Кроме того, с ними скучно проводить время, поскольку в силу возраста они предпочитают более спокойный образ жизни.