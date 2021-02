“Оставаться в живых”: Ученые рассказали о происходящих в организме после смерти физиологических процессах

07.02.2021, 17:46, Разное

Канадские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили физиологические процессы, происходящие в организме человека после наступления его биологической смерти. По словам исследователей, отсутствие пульса вовсе не является однозначным маркером идентификации летального исхода.

В процессе пятилетнего исследования, проведенного с 2014 по 2018 годы, ученые, представляющие одну из медицинских структур Восточного Онтарио (Канада), наблюдали за состоянием 631 пациента, размещенных в двух десятках отделений интенсивной терапии Канады, Чехии и Нидерландов. Группа, возглавляемая экспертом Сонни Дханани, изучала динамику поведения органов у людей, уже отключенных от систем жизнеобеспечения, особое внимание уделяя измерению активности сердца и кровяного давления. Исследователи отметили, что организмы 14% умерших людей после непродолжительного времени отсутствия пульса все еще демонстрировали наличие некоторых колебаний сердечной деятельности. Примечательно, что у одного из пациентов сердечная активность была зафиксирована даже спустя 4 минуты и 20 секунд после того, как сердце перестало биться. Впрочем, такой инцидент оказался недостаточным для поддержания жизнедеятельности.

Медики полагают, что знание такой информации может оказаться полезным как для родственников умерших, так и для сотрудников медицинских учреждений. К слову, в настоящее время для констатации смерти рекомендации врачам декларируют необходимость ожидания пяти минут после остановки пульса, и обоснованность такой нормы подтверждается итогами эксперимента канадских ученых.

“Эти данные помогают нам лучше понять, что такое смерть с медицинской точки зрения. И на самом деле она представляет собой скорее некий процесс, чем просто щелчок выключателя. Организм стремится к тому, чтобы оставаться в живых как можно дольше, но, как только начинается процесс умирания, вернуть человека к жизни становится практически невозможно”, – резюмировала соавтор исследования, доцент Джоанна Ли Харт. Материалы научной работы были опубликованы в зарубежном издании The New England Journal of Medicine.

Источник: life.ru