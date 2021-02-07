Ида Галич показала архивное видео с новорожденным сыном
07.02.2021, 17:46,
Разное
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Ведущая и блогер Ида Галич показала архивное видео с новорожденным сыном. 7 февраля мальчику исполнился год. Звездная мама трогательно поздравила наследника в социальной сети Instagram.
Уже год Ида Галич находится в статусе матери, она очень рада, что у нее есть сын Леон. Малыша блоге уже называет своим защитником. 2020 год выдался трудным для Галич, поскольку она принял решение расстаться с мужем Аланом Басиевым. Кроме того, минувшей весной ведущая и бизнесмен были вынуждены находиться в изоляции от собственного сына, поскольку подхватили коронавирусную инфекцию.
Несмотря на все, бывшие супруги принимают одинаковое участие в воспитании маленького Леона. Они постараются сделать все, чтобы мальчик вырос достойным мужчиной. К поздравительному посту Ида Галич прикрепила трогательное видео, которое было сделано после выписки из роддома. На кадрах можно видеть, как новорожденный Леон мило зевает, находясь у мамы на руках.
В комментариях подписчики начали поздравлять Иду Галич с первым днем рождением сына. Мальчику пожелали крепкого здоровья и счастья.
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