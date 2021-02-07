 

Ида Галич показала архивное видео с новорожденным сыном

07.02.2021, 17:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ведущая и блогер Ида Галич показала архивное видео с новорожденным сыном. 7 февраля мальчику исполнился год. Звездная мама трогательно поздравила наследника в социальной сети Instagram.
Уже год Ида Галич находится в статусе матери, она очень рада, что у нее есть сын Леон. Малыша блоге уже называет своим защитником. 2020 год выдался трудным для Галич, поскольку она принял решение расстаться с мужем Аланом Басиевым. Кроме того, минувшей весной ведущая и бизнесмен были вынуждены находиться в изоляции от собственного сына, поскольку подхватили коронавирусную инфекцию.

Несмотря на все, бывшие супруги принимают одинаковое участие в воспитании маленького Леона. Они постараются сделать все, чтобы мальчик вырос достойным мужчиной. К поздравительному посту Ида Галич прикрепила трогательное видео, которое было сделано после выписки из роддома. На кадрах можно видеть, как новорожденный Леон мило зевает, находясь у мамы на руках.

В комментариях подписчики начали поздравлять Иду Галич с первым днем рождением сына. Мальчику пожелали крепкого здоровья и счастья.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Британские ученые разрабатывают методы лечения старческого слабоумия с использованием электричества

14.09 / Аллу Пугачеву подозревают в новой пластике лица

08.10 / Расставшийся с Решетовой Тимати показал игры с домашним тигром

12.07 / Врагу не сдается наш гордый «Урал»

16.10 / В Мексике обнаружены артефакты возрастом 33 тысячи лет

18.01 / Ученые: Аспирин повышает шансы победить некоторые виды рака

09.09 / Мнение: Тактика нейтралитета

30.10 / Мнение: Всех жижистов касается!

18.12 / ДОМ.РФ будет развивать льготную аренду в Воронеже

19.12 / С новым баном!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска