Ида Галич показала архивное видео с новорожденным сыном

07.02.2021, 17:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ведущая и блогер Ида Галич показала архивное видео с новорожденным сыном. 7 февраля мальчику исполнился год. Звездная мама трогательно поздравила наследника в социальной сети Instagram.

Уже год Ида Галич находится в статусе матери, она очень рада, что у нее есть сын Леон. Малыша блоге уже называет своим защитником. 2020 год выдался трудным для Галич, поскольку она принял решение расстаться с мужем Аланом Басиевым. Кроме того, минувшей весной ведущая и бизнесмен были вынуждены находиться в изоляции от собственного сына, поскольку подхватили коронавирусную инфекцию.

Несмотря на все, бывшие супруги принимают одинаковое участие в воспитании маленького Леона. Они постараются сделать все, чтобы мальчик вырос достойным мужчиной. К поздравительному посту Ида Галич прикрепила трогательное видео, которое было сделано после выписки из роддома. На кадрах можно видеть, как новорожденный Леон мило зевает, находясь у мамы на руках.

В комментариях подписчики начали поздравлять Иду Галич с первым днем рождением сына. Мальчику пожелали крепкого здоровья и счастья.