Xiaomi закрывает двери перед сервисами Google

07.02.2021, 17:44, Новости дня

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Как заявил основатель компании Лэй Цзюнем, Xiaomi сама отказывается устанавливать на новые смартфоны сервисы, разработанные в американской корпорации Google.

По словам эксперта, у китайского производителя имеется собственный интеллектуальный потенциал, позволяющие разработать для своих мобильных гаджетов аналогичные сервисы. В частности, Xiaomi обладает своей операционной системой, созданной на базе Android. Это всем известная MIUI.

Ранее пользователи начали жаловаться, что не могут установить сервисы Google на смартфоны, выпущенные под данным брендом. Поначалу полагали, что американцы вводят санкции еще против одного китайского индустриального гиганта. Но оказалось, что производитель сыграл на опережение.