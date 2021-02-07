Захарова рассказала о реакции ЕС на видео о протестах в РФ и на Западе

07.02.2021, 17:14, Новости дня

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Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель ответил молчанием на видеоролик о действиях полиции во время протестов в РФ и на Западе, который МИД дал ему посмотреть во время его визита в Москву, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы. Правильно сказали, дали мы им посмотреть. Ролик состоит из двух частей. Первая часть – это то, как «пропорционально» ведет себя западная полиция, в том числе и в их родных странах, странах Евросоюза. И то, как провоцируют полицию вот эти самые участники незаконных протестных акций у нас. Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание, <…> аргументов нет, их просто не может быть», – передает сообщение Захаровой ТАСС.

Как рассказала представитель МИД, аналогичная реакция была и у главы шведского МИДа и действующего председателя ОБСЕ Анн Линде. «И Линде во время переговоров, и Боррелю мы – вот тут очень важный момент – заранее дали все эти ролики посмотреть», – отметила Захарова.

Напомним, на этой неделе МИД передал Анн Линде видеосвидетельства случаев полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия стражей порядка во время несанкционированных акций в России оправданы, так как происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов.

Вторая волна незаконных протестов, к которым призывали сторонники блогера Алексея Навального прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.