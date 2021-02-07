Диетолог назвала влияющие на артериальное давление продукты

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07.02.2021, 16:52, Разное
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Диетолог Елена Соломатина в ходе интервью пояснила о продуктах, посредством которых можно регулировать артериальное давление. По ее словам, изменение рациона питания помогает препаратам действовать более эффективно.
К повышению давления нередко приводят продукты, содержащие очень много соли, в том числе, скрытой. Также нельзя употреблять еду, жареную во фритюре или же на сковороде.

Продукты, направленные на регулировку давления, содержат магний. Они помогают в выработке оксида азота, приводят к расширению стенок сосудов. Гипертоникам рекомендуется пить морковный или же свекольный сок.

Считается, что понижают давление мочегонные продукты, но диетолог не рекомендует ими увлекаться. Положительного эффекта можно достичь, употребляя успокаивающие чаи, однако их нельзя приписывать к категории лекарственных препаратов.

Сосудистые стенки укрепляются посредством витамина С. Также рекомендуется включить в рацион цельнозерновые крупы, содержащие рутин, пищевые волокна магния. Клетчатка за счет своих свойств выводит излишки жиров и холестерина. Рутин или же витамин Р содержится в продуктах черного и ягодах темно-синего цвета.

Источник: tvzvezda.ru



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