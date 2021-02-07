Диетолог Брей назвала продукты и полезные привычки для улучшения работы мозга

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07.02.2021, 16:52, Разное
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Врач-диетолог Ханна Брей назвала продукты и полезные привычки, которые необходимы для улучшения работы головного мозга. На его функционирование влияют многие факторы, в том числе возраст.
Чтобы мозг работал нормально, нужно чаще есть овощи, фрукты, салаты с оливковым маслом и рыбой, которая богата жирными кислотами омега-3. В рационе также должна постоянно присутствовать ферментированная пища, в том числе, кефир, йогурт, квашеная капуста, чайный гриб.
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Важно употреблять продукты, которые содержат антиоксиданты. Для поддержания когнитивных способностей необходимо есть черный виноград и чернику. В овсяные хлопья по утрам можно добавлять корицу, чтобы сбалансировать уровень сахара в крови. Все дело в том, что высокие показатели глюкозы приводят к повреждению мозговых клеток.

Если говорить о правильных привычках, то важно принимать во внимание время дня для приема пищи. Считается, что между завтраком и ужином должно пройти минимум 12 часов, чтобы обеспечивалось восстановление работы мозга. Для улучшения когнитивных функций необходимо проводить много времени на свежем воздухе, особенно в солнечные дни.

Источник: profile.ru



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