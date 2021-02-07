Анна Калашникова рассказала о сексе в ресторане и вертолете

07.02.2021, 16:52, Разное

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Стало известно, где занимается сексом певица и актриса Анна Калашникова. Оказалось, что она вступала в половую связь в ресторане и вертолете.

После расставания с российским исполнителем Прохором Шаляпиным Анна Калашникова долго не распространялась о своей личной жизни. Сейчас она строит отношения с бизнесменом Иваном Семеновым. Для артистки очень важно сходиться с партнером не только по интересам и характеру, но и в постели. Знаменитость называет себя творческой личностью, у нее много энергии, которой она готова делиться с партнером. Нынешний избранник в сексуальном плане полностью устраивает Калашникову.

Раньше артистка не понимала людей, которые готовы вступать в половую связь в экстремальных местах. С нынешним возлюбленным Калашникова занималась сексом на крыше, в машине, в вертолете, примерочной магазина, в клубах и ресторанах, на яхте и борту самолета. Все это светская львица называет определенной игрой, от которой оба партнера получают невероятные эмоции.

Избранник постоянно удивляет Анну Калашникову, на свиданиях у возлюбленных происходит полноценный обмен энергией. С бизнесменом актрису связывает не только интим, будущие муж и жена смотрят одинаково на жизнь. Вместе пара путешествует, ходит на мероприятия, строит планы.

О том, что Калашниковой понравилось заниматься сексом в экстремальных местах, она даже пояснила сексологу. Специалист отметила, что к этому прибегают многие современные пары, поскольку хотят дать всплеск эмоциям.

Источник: sobesednik.ru